Polska aktorka w 5. sezonie "The Crown". Kogo zagrała w hicie Netfliksa?

W nowej transzy pojawił się też język polski i polska aktorka - Joanna Ignaczewska. 38-letnia Polka pojawiła się w 2. odcinku "The Crown", wcielając się w postać dziennikarki przeprowadzającej wywiad z księciem Filipem. Początkowo mówi do ekipy telewizyjnej w języku polskim, by później z Filipem rozmawiać dość topornie po angielsku.