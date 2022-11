"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to najpoważniejszy film MCU od bardzo dawna. I dobrze

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Nie było wyjścia: film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", jako swoiste epitafium dla Chadwicka Bosemana, musiał uderzyć w tony znacznie poważniejsze, niż inne obrazy z 4. fazy MCU. Kontekst przykry, ale odmiana - wybaczcie - miła i odświeżająca. Po najnowszym "Thorze", masakrującym każdy z bardziej dramatycznych wątków ostrzałem męczących dowcipów, dobrze było zobaczyć odsłonę uniwersum, która pozwala wybrzmieć trudniejszym emocjom. Taką, w której bohaterowie otrzymują więcej przestrzeni do wzruszeń, rozpaczy i prób przepracowania żałoby.



To prawda, że wspomnienia i duch T'Challi (oraz - na poziomie symbolicznym - również Bosemana) są w filmie obecne, namacalne - a jednak, wbrew obawom, "Wakanda Forever" nie jest jedną wielką eksploatacją motywu śmierci herosa i artysty. Obraz Cooglera to coś więcej niż hołd i requiem. Nowa "Pantera" to również nowa, interesująca historia, zabierająca nas w rejony nieobecne dotychczas w stabilnej, bezpiecznej formule Marvela. Czarno-białe konflikty ustępują miejsca starciom moralnie pogłębionym, wcale nie tak jednoznacznym. Tym razem dwie strony barykady mają ze sobą zbyt wiele wspólnego.