Klasyka wojennego thrillera w Audiotece. "Stacja arktyczna Zebra" to superprodukcja trzymająca w napięciu do ostatniej minuty

Jeżeli słowo "adaptacja" rozumiemy jako dostosowanie powieści do potrzeb innej formy wypowiedzi artystycznej, np. filmu czy sztuki teatralnej, to w przypadku "Stacji arktycznej Zebra" w ogóle nie mamy do czynienia z adaptacją. I to właśnie stanowiło największą trudność. Nasz audiobook jest w całości wiernym odtworzeniem oryginału w tłumaczeniu z 1994 roku. W efekcie tekst ten ma momentami niewiele wspólnego z mową potoczną: styl dialogów jest zbyt literacki, czasami wręcz archaiczny. Takie zwroty jak np. "czyż nie tak?" albo "nieprawdaż?" na końcu zdania (będące odpowiednikiem angielskich question tags), w języku mówionym, a szczególnie w ustach żołnierzy marynarki wojennej, mogłyby brzmieć sztucznie. Tego rodzaju pułapek było sporo i podczas nagrań musieliśmy zwracać na nie szczególną uwagę. Uważam jednak, że nasi wybitni aktorzy znakomicie poradzili sobie z tym wyzwaniem i mam nadzieję, że słuchacze będą tego samego zdania

- powiedział mi Grzegorz Gutkowski.