"Człowiek ze stali 2" będzie rebootem? Superman będzie bliższy wizji Cavilla

"Człowiek ze stali 2" nie tylko powstanie, ale będzie też rebootem? Wiele na to wskazuje. To świetna wiadomość dla fanów Supermana granego przez Henry'ego Cavilla. Przez wiele lat nie wiadomo bowiem było, czy aktor w ogóle powróci do roli superbohatera, bo on zajął się innymi sprawami ("Wiedźmin" od platformy Netflix), a Warner Bros. zrezygnowało ze współpracy z Zackiem Snyderem i niezbyt było chętne do rozwijania DCEU.



Sytuacja zmieniła się całkiem niedawno. Szef Warner Bros. Discovery stwierdził, że należy rozwijać kinowe uniwersum superbohaterów DC, tylko trzeba stawiać na jakość i naśladować Marvela. W tym celu stworzył specjalną jednostkę wytwórni, która ma się tym zająć. Na jej czele stanął James Gunn i tak rozpoczęła się era DCU, której pierwszą fazę - zgodnie ze słowami Dwayne'a Johnsona - zainicjował "Black Adam".