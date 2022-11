Na Polsat Box Go wjechał nowy serial Kingi Dębskiej. Oto "Lulu"!

Co nowego w Polsat Box Go? Lulu, czyli Lucyna Makowska (Anna Dereszowska), to tradycyjna "żona przy mężu" - przynajmniej do czasu, gdy partner (Przemysław Sadowski) nie dopuszcza się zdrady. Po rozstaniu bohaterka nagle musi zacząć radzić sobie sama. Dotychczas jej obowiązki ograniczały się do dbania o dom - teraz bohaterka musi zacząć sama na siebie zarabiać. Wpada na pomysł, by przekuć swoją pasję w biznes: postanawia założyć cukiernię. Jej pseudonim z czasów szkolnych wkrótce stanie się znakiem biznesowym.



Bohaterkę wspiera uwielbiająca romanse siostra, Olga, oraz Dziadek, którego pomysły czasem pożytku. Rzecz jasna, kłopoty rodzinne nie znikną ot tak, a rozstanie z wysoko postawionym urzędnikiem jedynie podsyci problemy wychowawcze z nastoletnią córką (Weronika Wachowska). Na drodze Lulu stanie też dawna miłość, Andrzej, a zazdrosna sąsiadka Elka z pasją będzie rzucać jej kłody pod nogi. Nowa produkcja Polsatu będzie zatem obyczajem z komediowym sznytem - ufam Kindze Dębskiej, więc mam co do niego dobre przeczucia.