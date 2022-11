Afera z Pauliną Smaszcz dobitnie to pokazała, jak bardzo potrzebujemy kobiecej solidarności

Portale plotkarskie mają o czym pisać, a internauci zacierają ręce na nowe wątki w tej sprawie, pisząc: Czekam, co będzie dalej, idę robić popcorn. Ja sama patrzę na tę całą inbę trochę z rozbawieniem, ale bardziej z zażenowaniem. Paulina Smaszcz, która pisze o sobie kobieta petarda, coach i mentorka kobiet, ta, która na co dzień tak bardzo dba o rozwój zawodowy młodych ludzi, w tym kobiet, strzela jadem w inne koleżanki. Po co? Z zazdrości? Zemsty? Tego nie rozumiem. Ani to dobrze nie działa na jej wizerunek dynamicznej kobiety z klasą, a klasy w tym przecież zero, ani nie przysparza fanów. Wyciąganie na światło dzienne prywat z przeszłości innych osób, jakie one by nie były, jest zwyczajnie nie na miejscu. Tyle się mówi o kobiecej solidarności, wsparciu i siostrzeństwie. O tym, jak to kobiety potrafią się wzajemnie motywować i dawać sobie mnóstwo przyjaźni i ciepła. Wciąż jednak w przypadku wspomnianej dramy potwierdza się takie powiedzenie, które krąży po sieci i w życiu. Niestety, najboleśniejszą szpilę potrafi wbić kobieta innej kobiecie. Przykre i smutne to, ale bardzo prawdziwe.