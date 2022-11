Netflix kasuje dwa seriale po pierwszych sezonach. Z jednym wiązał większe nadzieje

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Netflix nie ma litości dla seriali, z których oglądalności nie jest zadowolony. W pierwszych miesiącach 2022 roku decyzje o kasowaniu kolejnych produkcji można było jeszcze usprawiedliwiać twierdzeniem, że platforma szuka oszczędności po spadkach liczby użytkownikach. Po trzecim kwartale subskrybentów platformie jednak przybyło i serwis dopisał do listy globalnych hitów kolejne produkcje ("Dahmer - Potwór historia Jeffreya Dahmera" to drugi najpopularniejszy serial anglojęzyczny w historii usługi).



Pomimo odbicia się od dna Netflix wciąż kasuje kolejne seriale i nie tak dawno okazało się, że fani nie mają co oczekiwać powrotu wróżek z "Sagi Winx", bo 3. sezon produkcji nie powstanie. Teraz do pokaźnej listy anulowanych w ostatnich miesiącach tytułów należy dopisać dwa kolejne.