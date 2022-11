Widzowie żądają usunięcia fragmentu programu Netfliksa. Chodzi o wypowiedź o aborcji

Uczestniczka "Miłość jest ślepa" rozwścieczyła użytkowników Netfliksa. Podejście Nancy Rodriguez do ciąży, nie przypadło widzom do gustu. Rozmawiając z Bartisem Bowdenem stwierdziła ona bowiem, że jej chęć posiadania dzieci jest równie duża, co obawa, że będą miały specjalne potrzeby.



Rodriguez, jak sama twierdzi, usunęłaby dziecko, jeśli miałoby mieć wady wrodzone. "Spróbowałabym ponownie i miała nadzieję, że pójdzie lepiej" - wyznała. Z zawodu jest logopedką i powiedziała też, jak czuje się, gdy pomaga dzieciom z ciężkimi niepełnosprawnościami. Nic to jednak nie dało. Widzowie uznali jej wypowiedź nawet nie jako pro-choice, tylko pro-eugeniczną.