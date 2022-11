Netflix rozwija lokalne kino gatunkowe. Ten film akcji robi prawdziwą furorę

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Mel Bandinson, główna bohaterka "Przejęcia", jest kimś na kształt, powiedzmy, etycznej hakerki - używa swoich umiejętności, by walczyć o swoje przekonania i chronić tych, którzy jej zdaniem są najbardziej zagrożeni. Gdy pewnego razu uniemożliwia wyciek danych z nowoczesnego autobusu, przypadkiem neutralizuje niebezpieczną międzynarodową przestępczą siatkę.



Wówczas jej życie zostaje wywrócone do góry nogami - Bandinson zostaje wrobiona w zabójstwo i zmuszona do ucieczki przed Interpolem i kryminalistami. Ultranowoczesne miasto posiada kamery zainstalowane niemal na każdym kroku, wobec czego ucieczka nie należy do najłatwiejszych - łutem szczęścia okazuje się niejaki Deen, którego nasza hakerka spotkała na randce w ciemno. Wplątany w pościg mężczyzna pomaga Mel się ukryć i odnaleźć jej dawnego mentora.



Ten netfliksowy, holenderski film akcji opowiada zatem o walce buntowniczki z reprezentantami największych zagrożeń współczesnej technologii - wymierającą prywatnością, dostępem do danych i "wypożyczaniem" cudzej tożsamości. To interesujący i naprawdę nieźle zrealizowany koncept. Niestety, całość wykłada się na okropnym scenariuszu.