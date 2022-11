Od reżyserów i osób związanych z aktorskim światem słyszała, że nie jest wystarczająco ładna. Gdy wciąż nie odnosiła sukcesów w swoim zawodzie, zatrudniła się w jednej z knajp w Nowym Jorku, gdzie pracowała jako kelnerka. Chodziła dalej na przesłuchania, które wciąż przegrywała. Ostro też balowała i brała narkotyki. Gdy trafiła wreszcie na odwyk, postanowiła w końcu się "ogarnąć". Za namową przyjaciela poszła na przesłuchanie do znanej trupy komediowej The Groundlings. Szybko wkręciła się w stand -up i zaczęła odnosić na komediowym polu sukcesy. Dalej nie mogła przebić się jednak do świata kina. Na początku lat 90. trafiła do serialu komediowego "Kroniki Seinfleda". Później po drodze były inne programy rozrywkowe i małe role w serialach. Jednak dopiero kreacja w hicie dla młodzieży "American Pie" otworzyła przed nią drzwi do wielkiej kariery.