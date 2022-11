Aktor z filmów o Harrym Potterze nie żyje

W czasie swojej wieloletniej kariery (grać zaczął już w latach 30.) Leslie Phillips występował zarówno przed kamerą, jak i podkładał w filmach głos. O ile w "Lara Croft: Tomb Raider" mogliśmy go zobaczyć u boku Angeliny Jolie jako Wilsona, o tyle z "Harry'ego Pottera" tylko go słyszeliśmy. To on bowiem przemawiał jako Tiara Przydziału w "Kamieniu Filozoficznym", "Komnacie Tajemnic", czy "Insygniach Śmierci: Części II".