Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Twoje 5 Minut” to specjalny program dla przyszłych influencerów. Ten swoisty teleturniej ma wyłonić osoby posiadające największy potencjał, by stać się internetowym twórcą. Przez kilka tygodni Friz wraz z gośćmi specjalnymi testowali uczestników na różne sposoby - youtuber podkreślił, że jego zdaniem połowa znanych internetowych gwiazd nie byłaby w stanie wygrać nowego, drugiego sezonu.



Zdradził też, że przy filtrowaniu uczestników do show bierze pod uwagę… oryginalny wygląd, dzięki któremu łatwiej jest zapamiętać twórcę. Kolejne istotne cechy to poczucie humoru i odpowiednia ekspresja. Twórca Ekipy wyznał, że tym razem autorki poradziły sobie znacznie lepiej od autorów.



Zespół przeglądający zgłoszenia miał zatem ręce pełne roboty. Wydaje mi się, że osoby znające branżę są w stanie naprawdę bardzo szybko zweryfikować potencjał danego zgłoszenia - nie da się jednak ukryć, że z perspektywy uczestników zbycie ich materiału po zaledwie dwóch sekundach musi być dość bolesne. Towarzyszy mu zapewne potężne poczucie niesprawiedliwości, tym bardziej, że nagroda jest imponująca. Mowa o kontrakcie z Ekipą, dołączeniu do "rodziny Ekipy" i 100 tyś. zł w kontraktach reklamowych.