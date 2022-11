"Czarna Pantera 2". Kto zastąpi Chadwicka Bosemana? TOP 6 postaci, które mogą to zrobić

Black Panther to tytuł, którym w komiksach Marvela oraz filmach na ich podstawie posługują się zwykle władcy fikcyjnego afrykańskiego państwa Wakanda, a najbardziej znanym z nich jest T'Challa. W ramach Marvel Cinematic Universe portretował go Chadwick Boseman, który wystąpił w filmach "Czarna Pantera", "Avengers: Wojna bohaterów", "Avengers: Koniec gry" oraz w animacji "What If...?". Aktor zmarł jednak w 2020 r., czyli przed rozpoczęciem zdjęć do filmu "Czarna Pantera 2". Disney stanął wtedy przed dylematem: co dalej?