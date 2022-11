"W Netfliksie jest kamper, barowóz i dużo pieniędzy. A tu jest... zabawa" - rozmawiamy z Bartoszem Gelnerem

Michał Jarecki: Jakie są twoje doświadczenia z prozą Piotra C.?



Bartosz Gelner: Żadne.



Nie czytałeś?



Ano nie. Wiesz, tego rodzaju literatura jakoś do mnie nigdy nie przemawiała. Nie chciałbym obrazić pana Piotra C., którego bardzo serdecznie pozdrawiam, ale te książki, podobnie jak na przykład Katarzyny Bondy i Remigiusza Mroza, to raczej nie jest literatura, którą czytam w wolnych chwilach. Oczywiście czasem sięgam po nią w momencie, kiedy jest biorę udział w ekranizacji i w sumie muszę tutaj oddać honor, bo robiąc na przykład Igora Brejdyganta przy pierwszym sezonie "Szadzi" bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. W tym wypadku jednak po prostu przeczytałem scenariusz - zaufałem Dawidowi Grelowi, który jest odpowiedzialny za reżyserię. Książkę przejrzałem, ale raczej nie dostrzegłem tam nic interesującego, co mogłoby mi pomóc w tak zwanej kreacji aktorskiej.



Wielu widzów twierdzi, że występujący w adaptacji książki aktor powinien ją przeczytać. Ale w rzeczywistości powinien mu wystarczyć scenariusz, prawda? Nie wciela się przecież dokładnie w tę napisaną przez autora powieści postać, jego kreacja to nieco inna wersja postaci, pewna jej interpretacja. Zresztą, scenarzyści mogą mieć co do niej inne założenie.



To prawda. Czasami problematyczna jest nadwiedza, informacja niekoniecznie zawarta w scenariuszu - to jest jedna rzecz. A druga - jest tak, jak powiedziałeś. Zaufałem Dawidowi, przeczytałem skrypt, dowiedziałem się wszystkiego na temat inspiracji i materiałów źródłowych. Jeśli oczywiście ktoś by mnie poprosił, żeby to nadrobić i przeczytać, to jasne, proszę bardzo, ale na to się nie umawialiśmy - miałem na siebie inny pomysł.



Co cię w takim razie przekonało? Zachęciło do wcielenia się w tę postać?



Zainteresował mnie scenariusz. Zainteresowała mnie też możliwość zrobienia mikrobudżetu, ponieważ mam wrażenie, że to może być kino niezależne w fajnym wymiarze. Wiesz, to nie jest film zasponsorowany z pieniędzy państwowych. W przypadku takiego tematu, jakim jest "Pokolenie IKEA", który można chwycić i zrobić komercyjnie, trochę na zasadzie poszukiwania kontrowersji, byłoby łatwiej o zupełnie inny klimat - i myślę, że nie byłbym tym wtedy zainteresowany. Wiedząc, co się czasem dzieje w tych mikrobudżetach, jestem pełen nadziei, że może uda nam się zrobić film troszkę o czymś innym, bez niesławnego białego plakatu.



Jak oceniłbyś swoją postać, Piotra?



Niezły kutasiarz i - mówiąc po warszawsku - dupiarz (śmiech). To postać bardzo daleka ode mnie, ale też to mi się w niej spodobało i wydało mi się interesujące. Wiesz, wdrożyć się w aktorskie wyzwanie tego typu.