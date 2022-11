Skoro nawet Lewandowska komentuje absurdalne słowa Kaczyńskiego, to wiedz, że coś się dzieje

O tym, że Jarosław Kaczyński nie lubi kobiet i absolutnie nic o nas nie wie, wiadomo nie od dzisiaj. Sam nigdy nie założył rodziny, ale do komentowania na tematy związane z dziećmi i rodziną wyrywa się pierwszy. Podczas wystąpienia w Ełku podkreślił, że w Polsce mała dzietność spowodowana jest przez... młode pijące kobiety. Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - tak brzmiały słowa prezesa PIS podczas spotkania z wyborcami.