"Wiedźmin" mógł wyglądać inaczej. Hemsworth walczył z Cavillem o główną rolę w 2018 roku

Portal Redanian Intelligence ujawnił, że wybór nowego aktora do głównej roli w "Wiedźminie" wcale nie był trudny. Hemsworth brał udział w castingu na Geralta już w 2018 roku. Co więcej, mógł go nawet wygrać. Był bowiem jednym z faworytów (nie wiadomo czy zaraz za Cavillem, czy nieco dalej). "Wiedźmin" od samego początku mógł więc wyglądać zupełnie inaczej.