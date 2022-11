Gdzie oglądać biografię Weird Ala Yankovica? Muzyk mówi, żeby piracić

"Weird: The Al Yankovic Story" premierę ma już za sobą. Od kilku dni zachwalają go tak widzowie, jak i krytycy. Co za tym idzie, filmem interesuje się coraz więcej osób. Również tych, którzy nie mają możliwości legalnie go obejrzeć, bo przecież zadebiutował na The Roku Channel - platformie dostępnej jedynie w USA, Wielkiej Brytanii i Meksyku.



Na szczęście Weird Al Yankovic ma do siebie duży dystans. Przekonacie się o tym chociażby, gdy obejrzycie trailer jego biografii. Muzyk postanowił więc podpowiedzieć swoim fanom, jak można zobaczyć (tak jakby) poświęcony jego życiu film.