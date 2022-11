To mógł byc najlepszy film ze Spider-Manem. Nawet trylogia MCU wymięka - wyciekły szczegóły

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Spider-Man: Bez drogi do domu" mógł wyglądać zupełnie inaczej. O jego ostatecznym kształcie w dużym stopniu zdecydował bowiem pewien mały szczegół - Sam Raimi nie mógł stworzyć kontynuacji swojej trylogii, której bohaterowie stali się ważną częścią filmu MCU. A teraz wyobraźcie sobie, że prócz m.in. Doktora Octopusa i Zielonego Goblina mogliśmy w nim zobaczyć... Angelinę Jolie.



Serio, serio. Pomysł na czwartą część serii o przygodach Spider-Mana od Sama Raimiego był iście szalony. Właśnie wypłynęły szczegóły dotyczące filmu, które pochodzą z nadchodzącej książki Seana O'Connella "With Great Power: How Spider-Man Conquered Hollywood during the Golden Age of Comic Book Blockbusters".