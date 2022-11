Selena Gomez krytykowana. W głośnym filmie "zapomniała" o nazwisku dawczyni nerki

"Nie pasuję do grupek tych fajnych dziewczyn-celebrytek. Moją jedyną prawdziwą przyjaciółką w branży jest Taylor Swift, więc często czuję, że odstaję od tego wszystkiego" - to właśnie te słowa Gomez wywołały w sieci burzę. W komentarzu pod cytującym je postem pojawił się komentarz Raisy - "Interesujące". Łącząc to z faktem, że Selena nawet słowem nie wspomniała o dawczyni w swoim filmie, fani zaczęli węszyć nowy konflikt i zastanawiać się, skąd ta niewdzięczność. Choć artystki jeszcze kilka miesięcy temu dodawały do sieci wspólne TikToki, teraz Rasa przestała obserwować przyjaciółkę na Instagramie. Niektórym przypomniały się doniesienia z 2019 roku, wedle których doszło między nimi do kłótni i zerwania kontaktów. Raisa miała stać się bardzo kontrolująca i nieustannie przypominać przyjaciółce, jak wiele jest jej winna.