Wygląda na to, że to koniec "Fantastycznych zwierząt". Może to i lepiej, skoro miałaby je pisać Rowling

Ten ruch wyróżnia się na tle festiwalu dziwacznych (delikatnie pisząc) decyzji włodarzy Warnera - ma sens. Choć zwykła wymiana twórców mogłaby artystycznie ocalić tę serię (J.K. Rowling najzwyczajniej w świecie nie nadaje się do scenopisarstwa, a David Yates, synonim reżyserskiej przeciętności, który nakręcił już siedem filmów w tym uniwersum, staje się coraz bardziej zachowawczy i nudny), wątpliwe, by udało się odzyskać zaufanie widzów i na nowo zachęcić masy do wizyty w kinie. Jak pokazują liczby, zainteresowanie publiki serią topniało z każdym rokiem.



Mimo tego nie należy mieć najmniejszych wątpliwości, że Warner Bros. Discovery w przyszłości zrealizuje kolejne filmy w uniwersum - bądź co bądź "Harry Potter" to wciąż jedna z największych i najbardziej dochodowych franczyz studia. Wspominane słowa pana Zaslava również nie zostały rzucone na wiatr - studio szuka zapewne nowych rozwiązań i pomysłów. Niewykluczone, że pokusi się o jakąś formę powrotu do postaci Chłopca, Który Przeżył - mówi się nawet o adaptacji sztuki "Przeklęte dziecko". Z technicznego punktu widzenia, najbardziej martwi wyrażona przez szefa studia chęć współpracy z J.K. Rowling - nie mam tu na myśli oczywistej kooperacji producenckiej, a ewentualne ponowne obsadzenie autorki w roli scenarzystki. Obawiam się, że nic dobrego z tego nie wyniknie.



Wizarding World na pewien czas zniknie z ekranów - powyższe informacje obejmują również pogłoski o rzekomo nadchodzącym serialu z uniwersum. Studio potrzebuje nowych konceptów, planów - nie sposób przewidzieć, ile lat upłynie, zanim znów zabierze nas do magicznego świata. Fani Pottera nie muszą się jednak obawiać pełnej posuchy - już w lutym 2023 roku swoją premierę będzie mieć pierwsza gra RPG z otwartym światem, w której pokierujemy jednym z uczniów Hogwartu. Opublikowane dotychczas materiały sugerują, że jest na co czekać.