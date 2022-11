Disney+ wprowadza tańszy pakiet z reklamami i podnosi ceny za granicą. Co z Polską?

Wzrost ceny abonamentów i nowe, tańsze pakiety z reklamami to nowa rzeczywistość na rynku serwisów streamingowych. Zgodnie z zapowiedziami, podrożeje również Disney+ - firma poinformowała, że cena standardowego pakietu wzrośnie już niedługo. W USA cena subskrypcji zostanie podniesiona z 8 dol. (38 zł) do 11 dol. (52 zł) - Polacy powinni spodziewać się odpowiednio proporcjonalnej podwyżki.



Disney+ zamierza wprowadzić zmiany już w grudniu - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. W tym samym momencie serwis doda także tańszy abonament z reklamami, który zastąpi podstawowy plan i będzie kosztował dokładnie tyle, ile teraz standard (co oznacza, że oferta z materiałami promocyjnymi w Polsce będzie wymagała opłaty 28,99 zł co miesiąc).