Jastrzabpost zmienia właściciela. Wirtualna Polska przejmuje firmę za 28 mln złotych

Spółka Wirtualna Polska rozpycha się na rynku mediów. Tym razem na tapet wzięła spółkę Mediapop, która prowadzi takie portale internetowe jak Pysznosci.pl, Genialne.pl, Jastrzabpost.pl czy Popularne.pl. Wstępna wartość transakcji to 28 mln zł. Cena może zostać powiększona o dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do 9 mln złotych.