"12 kroków do miłości" rozczarowało fanów Dody. Nie jestem zaskoczona, że czują się oszukani

A dla Dody, no cóż, z pewnością był to też niezły eksperyment, promocja i zastrzyk gotówki za udział w show Polsatu. Jednak nie dziwię się krytkującym fanom. Ci najwierniejsi bardzo trzymają kciuki za jej życie uczuciowe, dając oczywiście temu wyraz w komentarzach. Śledzili każdy odcinek "12 kroków do miłości" i mogą czuć się "zrobieni w bambuko" przez Rabczwską. Ale wiadomo, że przecież serce nie sługa. Patrząc na zachowania Dody, z pewnością nie jest to gwiazda, która kiedykolwiek weszłaby w związek z przymusu czy też z rozsądku. Obserwując, w jak krytyczny sposób podchodziła do panów w programie, ciężko uwierzyć, ze zdecydowałaby się na związek z randomowym chłopakiem, poznanym w show.