Największe hity Netflix zostawił sobie na koniec roku

Najpierw "Enola Holmes 2", a potem 5. sezon "The Crown"? To może oznaczać tylko jedno. Netflix nadgania słabe wyniki z początku roku. W końcu już od jakiegoś czasu platforma serwuje nam hit za hitem, przez co po dwóch kwartałach ze spadkiem liczby użytkowników, nagle subskrybentów znacząco przybyło. Wszystko to zasługa takich tytułów jak "Cobra Kai", "Dahmer - Potwór: Historia Jefrreya Dahmera", czy "Gray Man".



Chociaż Netflix może już sukces odfajkować, wcale nie zwalnia tempa, a wręcz je przyśpiesza. W końcu otrzymujemy właśnie jedne z najbardziej wyczekiwanych sequeli w historii platformy. Pierwszą część "Enoli Holmes" w ciągu czterech tygodni od jej premiery użytkownicy serwisu na całym świecie oglądali przez niemal 190 mln godzin.