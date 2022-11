"Nie martw się, kochanie" zarobiło w kinach ok. 85 mln dolarów (przy budżecie 35 mln dolarów, jest to całkiem przyzwoity wynik). Dla Warner Bros. Discovery okazało się to jednak za mało, aby uznać produkcję za hit. Dzięki temu już za chwilę będziemy mogli cieszyć się nią w zaciszu własnego domu. I warto to zrobić, chociażby dlatego, że to najbardziej kontrowersyjny film roku.