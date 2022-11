Gdzie są moje ukochane seriale? 1700 zł rocznie za VOD, a i tak wielu tytułów brakuje

Wkurza mnie przy tym, że nawet "Młody Sheldon" pojawia się u nas z opóźnieniem, a o "The Walking Dead" z jego kilkoma spin-offami to w ogóle szkoda gadać, bo to temat na osobny artykuł. Takie przykłady można zresztą mnożyć, a nie zapowiada się na to, by w przewidywalnej przyszłości cokolwiek się zmieniło. Jakby zaś tego było mało, to dochodzą do tego ograniczenia w dostępie do treści archiwalnych sprzed lat, których legalnie nie da obejrzeć się wcale.