Dani i Tbell są parą od pięciu lat. Podobnie, jak wiele związków prowadzą wspólny profil w mediach społecznościowych, a dokładniej na Tik Toku, gdzie dzielą się ze swoimi followersami codziennością i zabawnymi momentami ze swojego życia. Niestety, Dani i Tbell poza dużą dawką życzliwości od fanów, dostają też spory zastrzyk hejtu. Wszystko przez ich wygląd. Tbell to wysportowany facet, z kolei Dani jest posiadaczką krągłych kształtów. Budzi to wątpliwość ze strony internautów co do ich uczucia. Wielu z nich uważa, że skoro facet jest przystojny i wysportowany, musi mieć przecież taką samą partnerkę, równie szczupłą.