W 2. sezon "The Office PL" jest jeszcze bardziej po polsku

Darek Wasiak już wcześniej skupiał na sobie lwią część sympatii widzów, ale tutaj staje się postacią iście wybuchową. Dzięki niemu twórcy żartują sobie tak z "polaczków", dla których kaszanka to "polski kawior", a tolerancja rymuje się z "lewackim terroryzmem", co pandemiosceptycznych szurów. Wykorzystują jego potencjał, ale nie na tyle, aby przyćmił on innych bohaterów. Ba, poszerzają ich portrety w taki sposób, że wszyscy stają się ludźmi z krwi i kości. Dlatego, nawet jeśli w Michale Holcu dalej będziecie dostrzegać swojego szefa, co to nic nie robi, a zarabia najwięcej kasy, to zrobi wam się smutno, kiedy nieudolnie spróbuje pokazać, gdzie znajdują się damskie organy rozrodcze.