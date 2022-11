Telewizja i Disney+ przez pół roku za darmo w świątecznej ofercie Polsat Box

Wiadomo, że w Boże Narodzenie najważniejszy jest kontakt z najbliższymi. Dlatego właśnie Polsat Box przygotował świąteczne promocje, które ucieszą całą rodzinę. Dzięki nim można zyskać dostęp do kilkudziesięciu popularnych kanałów o różnorodnej tematyce i platformy Disney+. Co więcej, wszystko to przez pół roku za darmo.



W ramach promocji "telewizja na start przez 6 miesięcy bez opłat" można wybierać z czterech oferowanych pakietów. Każdy z nich zawiera dostęp do Disney+, a do tego dochodzą 73 popularne kanały oraz - w zależności od zestawu - stacje tematyczne pokroju Cinemax, HBO (w tym platforma HBO Max!) i Polsat Sport Premium.