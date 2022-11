Pakiet Netfliksa z reklamami jest jak wersja demo. Brakuje wielu filmów i seriali

Netflix z reklamami ruszył m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Koszt tego najtańszego w ofercie pakietu wynosi 6,99 dolarów miesięcznie, co według aktualnego kursu USD przekłada się na 33 zł - a zatem wciąż więcej, niż żąda konkurencja. Rzecz jasna, polska cena powinna być adekwatnie niższa - pamiętajmy, że choćby we wspomnianej Wielkiej Brytanii miesięczna opłata za pakiet standard wynosi tyle, ile my płacimy za premium.



Jak wygląda kwestia bloków reklamowych? Przedstawiciele Netfliksa potwierdzają, że mają one trwać jednorazowo od 15 do 30 sekund, a ich emisja nastąpi przed oraz w trakcie oglądania filmu czy serialu. Sumaryczna długość reklam ma zmieścić się w 4-5 minutach… na każdą godzinę oglądania, co nie brzmi już tak dobrze. Oczywiście, nowa oferta nie może zaproponować więcej, niż pakiet basic, zatem nie liczcie na jakość powyżej 720p i możliwość pobierania tytułów, by móc obejrzeć je offline.



Kolejnym problemem są kwestie licencyjne - okazuje się, że serwis nie będzie mógł zaoferować subskrybentom kilku głośnych produkcji. Mowa o serialach takich jak "The Crown", "Breaking Bad", "Dobre miejsce", "House of Cards", "Peaky Blinders" czy "Cobra Kai".