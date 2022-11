Prequel króla kina akcji pojawi się na Amazon Prime Video

Kiedy wydawało się, że oldchoolowi bohaterowie kina akcji pokroju Sylvestra Stallone na dobre odeszli już do B-klasy, a główny nurt zdominowali zabawni mięśniacy o gołębim sercu, pojawił się on - "John Wick". Dwójka kaskaderów opowiedziała w nim o byłym mordercy, który mści się na mafii za zabicie mu psa, a napędzana adrenaliną fabuła i pokerowa twarz Keanu Reevesa od razu ujęły fanów na całym świecie.



Jeden z twórców - David Leitch - poszedł własną ścieżką, ale drugi - Chad Stahelski - postanowił konsekwentnie rozwijać legendę Johna Wicka, realizując kolejne części serii. Dwójka i trójka okazały się równie udane, co jedynka, dlatego czwarta odsłona przygód zabójcy trafi na wielkie ekrany już 24 marca 2023 roku. Wielkimi krokami zbliża się też premiera osadzonego w tym samym uniwersum serialu "The Continental".