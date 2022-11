Mocne słowa, biorąc pod uwagę, że Krawczyńska zdecydowała się na występ w jednym z najbardziej popularnych i dochodowych programów w Polsce, jakim jest "Taniec z gwiazdami". Warto też pamiętać o tym, że dziennikarze i reporterzy co tydzień przychodzili na plan tanecznego show, nie tylko po to, aby obejrzeć na parkiecie pięknie tańczące pary, w tym Ilonę i Roberta Rowińskiego. To ich praca, a wywiady z gwiazdami czy zdjęcia są przecież wymagane od ich pracodawców. Zgadzam się więc z tymi, którzy mówią, że jej zachowanie pokazało brak szacunku do tych, którzy tego dnia chcieli porozmawiać ze zwyciężczynią. A pamiętajmy, że w "Tańcu z gwiazdami" gościły naprawdę wielkie gwiazdy, takie jak chociażby Agata Kulesza i Danuta Stenka. Aktorki nie miały żadnego problemu z tym, aby tuż po ogłoszeniu wyników pogawędzić z mediami.