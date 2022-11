Zapomnieliście o podręczniku do HiT-u? Czarnek pamięta i rusza z pozwami

Za słowa o podręczniku do HiT-u (historia i przedsiębiorczość) Przemysław Czarnek groził Donaldowi Tuskowi sądem już we wrześniu. Teraz minister w rozmowie z Onetem poinformował, że złożył już pozew i domaga się od szefa Platformy Obywatelskiej przeprosin. Co więcej, polityk poszedł za ciosem i pozwał również "Super Express", który miał "przekręcić jego słowa" - chodzi o radę dla Polaków, by zaczęli "jeść mniej lub taniej".



W sprawie przeciw Tuskowi Czarnek zgłosił się do Prokuratury Generalnej RP.