Czy Rowling jest wykluczona? Niby tak, ale Warner Bros chce robić z nią nowe filmy

Szef Warner Bros. Discovery - David Zaslav podczas sprawozdania dla inwestorów zapowiedział, że wytwórnia ma zamiar eksploatować przede wszystkim należące do niej franczyzy. Jak powszechnie wiadomo mowa tu o potężnych i rozpoznawalnych markach pokroju DC czy Harry'ego Pottera.



Jeśli chodzi o filmy z superbohaterami z katalogu DC, to już od jakiegoś czasu Warner Bros. Discovery stawia na rozwijanie uniwersum wzorem MCU. Wytwórnia nie tylko stworzyła specjalną jednostkę, która ma się tym zajmować, ale też rozgrzała wyobraźnię fanów za sprawą powrotu Henry'ego Cavilla do roli Supermana (aktor w ikonicznym kostiumie pojawił się już w scenie po napisach w "Black Adam").