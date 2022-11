"Enola Holmes 2" to większa intryga, wyższa stawka i znacznie więcej Henry'ego Cavilla

Po szybkim zażegnaniu konfliktu ze spadkobiercami Arthura Conana Doyle'a (Sherlock z Enoli to wersja bardziej emocjonalna, czyli taka, którą autor zaczął przedstawiać dopiero po wojnie - a zdaniem potomków ten wizerunek nie trafił jeszcze do domeny publicznej), twórcy mogli przystąpić do sprawnej realizacji kontynuacji, przestrzegając złotego prawa sequeli - musi być więcej, bardziej i mocniej. I jest, ale w tym dobrym sensie. Bez taniego efekciarstwa, które ma za zadanie przysłonić niedostatki fabularne i płaskie postacie. Przeciwnie, "Enola Holmes 2" to naprawdę przyzwoicie napisany kryminał dla młodzieży, który przedstawia nam całą gamę barwnych, różnorodnych bohaterek i bohaterów.



W sequelu Enola, która szuka dla siebie odpowiednio angażującej sprawy, podejmuje się wyjaśnienia zagadki zaginięcia pewnej dziewczyny. Choć młoda Holmes założyła już swoją agencję, mało kto jest zainteresowany usługami dziewczyny-detektywki. Gdy w końcu uzmysławia sobie, że zlecenie od ubogiej sprzedawczyni zapałek to sprawa z prawdziwego zdarzenia, z entuzjazmem i ekscytacją zabiera się do pracy. Młodziutka zleceniodawczyni pragnie znaleźć swoją siostrę - z każdym nowym tropem sprawa wydaje się jednak coraz bardziej zagmatwana i prowadzi bohaterkę przez fabryki aż po najwyższe klasowe sfery. Mamy tu do czynienia z wielkim spiskiem, w którego rozwiązaniu pomogą Enoli starzy i nowi przyjaciele oraz sam Sherlock.