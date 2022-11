Ty pamiętasz go jako Harry'ego Pottera, a ja uwielbiam go w tych rolach. Nie jesteśmy tacy sami

Rola Harry'ego Pottera przylgnęła do Daniela Radcliffe'a jak rzep do psiego ogona. Biorąc pod uwagę rozmiar fandomu, nie ma szans się od niej uwolnić, więc nawet nie próbuje. Tu występuje przeciwko transfobicznej postawie J.K. Rowling, a tam bierze udział w reunionie produkcji. Łatka jest jednak dla niego tyleż błogosławieństwem, co przekleństwem. Dlatego swoimi zawodowymi wyborami bawi się własnym wizerunkiem, nie dając się zaszufladkować. Przykładem może być występ w "Weird: The Al Yankovic Story".



W żartobliwej biografii Weird Ala Yankovica Daniel Radcliffe wciela się w główną rolę. Jako tytułowy muzyk wspina się po szczeblach kariery w showbiznesie, jednocześnie nabijając się z konwencji gatunkowej podobnych filmów. Tak przynajmniej możemy zakładać z recenzji produkcji, która zadebiutowała na The Roku Channel - niedostępnej w Polsce platformie. Aktor już jednak wcześniej wielokrotnie udowadniał, ze nie jest jedynie Harrym Potterem i z równym wdziękiem, co czarodzieja o złotym sercu, potrafi zagrać... pierdzącą tratwę.