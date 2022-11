Nie wierzcie recenzjom. Netflix ma dla was nową, wciągającą jak bagno perełkę

"W zamknięciu" zderza ze sobą osobowości, których interakcje śledzimy w skupieniu. Głupsze fabularne wolty i katastrofalne wydarzenia, które wydają się frustrująco możliwe do uniknięcia, nie rujnują przyjemnie zsuwającego pośladki na skraj fotela poczucia, że lada moment może się tu wydarzyć coś niesamowitego. Serial dosłownie pożera uwagę widza, umiejętnie niepokojąc, wyprowadzając w pole, budując napięcie i - wtedy, kiedy trzeba - rozluźniając je nagłym zastrzykiem zgrabnego, czarnego humoru.



Uwielbiam fakt, że choć "W zamknięciu" nie boi się stawiać głębokich pytań (związanych choćby z moralnością czy, jakżeby inaczej, religią), daruje sobie wysnuwanie wniosków, sugestie czy, o zgrozo, dydaktyzm. Co więcej, choć bohaterom produkcji daleko do osób jednoznacznie etycznych, niemal z każdym i każdą z nich jesteśmy w stanie złapać nić porozumienia. Aktorzy wnoszą do swych kreacji prawdziwą pasję - na szczególną uwagę zasługuje młody Louis Oliver, czyli syn Moffata.



Bywa naiwnie, a Moffat, jak to on, niezbyt dobrze radzi sobie ze zgrabnym zamknięciem historii, ale nie żałuję ani minuty tej czterogodzinnej frajdy, jaką sprawiło mi śledzenie bawiących się z moimi oczekiwaniami tropów i świetnie napisanych konfrontacji. Jeśli seria doczeka się kontynuacji - a powinna, bo kilka wątków zasługuje na godne rozwiązanie - z pewnością wchłonę ją już w dniu premiery.