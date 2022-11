Netflix ogłosił, co dalej z "Sandmanem". Nareszcie dobra wiadomość

No, nie śpieszyłeś się Netfliksie. A fani czekali na tę wiadomość od sierpnia, kiedy to na platformie pojawił się pierwszy sezon "Sandmana". Okazało się bowiem, że serwis podszedł do oryginału z należytym szacunkiem i wyszedł mu całkiem niezły serial. Polubili go tak widzowie, jak i krytycy.



Pomimo artystycznego i komercyjnego sukcesu Netflix trzymał nas w niepewności, przez co w sprawie kontynuacji serialu pojawiało się mnóstwo domysłów i nie brakowało nawet podejrzeń, że "Sandman" został jednak skasowany. Teraz już jednak koniec z plotkami. Dostaliśmy potwierdzenie, że powstaną kolejne odcinki serialu.