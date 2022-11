"Rodzina zastępcza" była dla niej przekleństwem. Gwiazda serialu szczerze o swojej roli

Potwornie irytowało mnie to, że, za sprawą "Rodziny zastępczej", przez wiele lat byłam traktowana jak dzieciak. Ludzie poznali mnie jako nastolatkę i komukolwiek trudno było zrozumieć, że stałam się już kobietą. Myślałam, że jak zajdę w ciążę, to coś się zmieni. Ale nie. Urodziłam córkę i też się nic nie zmieniło. Miałam dwadzieścia kilka lat i nadal byłam postrzegana jako gówniara, która zatrzymała się gdzieś pomiędzy podstawówką a liceum. Nikt nie traktował mnie poważnie, co wpływało na moje poczucie własnej wartości. Miałam w tamtym czasie mnóstwo pomysłów na różne autorskie projekty, ale nie pozwalano mi ich realizować, bo w oczach wszystkich nadal byłam dziewczynką. Bardzo zależało mi, żeby w końcu zerwać z tym wizerunkiem, ale nie byłam w stanie. Ciągnęło się to za mną latami

wyznała Mrozowska w rozmowie z serwisem Plejada.