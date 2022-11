Bohaterowie show tuż przed quizem wypowiadali się na antenie, iż wiedza ogólna nie jest ich mocną stroną. Ogólnie ja wszystkiego się obawiam. Wiedza to jest dla mnie ciężki temat. Może być branża beauty, wtedy to wam wszystko powiem - powiedziała Hania w ostatnim odcinku "Hotelu Paradise". Rzeczywiście, jeśli uczestnicy na pytanie, co jest stolicą Portugalii odpowiadają Peru i Kambodża, można tylko podkręcić głową. Wszak pytania zadane w quizie, są przecież na poziomie szkoły podstawowej. Uczestnicy "Hotel Paradise" już dawno są po podstawówce i wydawać by się mogło, że powinni śpiewająco znać odpowiedzi na tak podstawowe pytania. Nie znają, a śmiechom, szyderom i komentarzom widzów nie ma końca.