Świetny thriller od Netfliksa. Ta historia "pielęgniarza śmierci" wydarzyła się naprawdę

"Dobry opiekun" to adaptacja książki Charlesa Graebera pod tym samym tytułem z 2013 roku i oparta na faktach historia serii podejrzanych zgonów w jednym z amerykańskich szpitali. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tych głośnych swego czasu wydarzeniach i jeszcze nie widzieliście filmu, pomińcie poniższe dwa akapity.



Niejaki Charles Cullen, seryjny morderca nazywany "pielęgniarzem śmierci", zabił 22 osoby i usiłował zamordować kolejne 3, za co został skazany na 11 kar dożywocia przez sąd w New Jersey. Cullen osobiście przyznał się do aż 40 zabójstw, z czego potwierdzono 29. Zaczął pod koniec lat 80., kiedy to podał ofierze dożylnie śmiertelną dawkę leków. Pielęgniarz opuszczał kolejne szpitale, gdy władze rozpoczynały śledztwa - zazwyczaj źle interpretując prawdziwe przyczyny zgonów i tuszując, co tylko się da.



W międzyczasie Cullen był aresztowany za włamanie, kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo i leczył się psychiatrycznie. Mimo bogatej historii psychicznej niestabilności i wysokiej liczby zgonów podczas jego zatrudnienia w różnych szpitalach, wciąż znajdował kolejne posady - wszystko za sprawą wielkiego niedoboru pielęgniarek i pielęgniarzy w całych Stanach.



Aresztowano go dopiero w 2003 roku - przyczyniła się do tego jedna z pielęgniarek, Amy Loughren. W mordercę i osobę, która go przejrzała, w anglojęzycznym debiucie Duńczyka Tobiasa Lindholma wcielili się Eddie Redmayne i Jessica Chastain. Drugie oblicze Cullena odkrywamy wraz z Amy i to jej perspektywa stanowi główną oś fabuły.