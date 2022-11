Netflix anulował swój serial fantasy po 2. sezonie. Co jeszcze serwis skasował?

"Przeznaczenie: Saga Winx" to kolejny serial, który padł ofiarą bezwzględnych cięć platformy Netflix. Choć nie poznaliśmy oficjalnych przyczyn skasowania serialu po 2. sezonie - showrunner Brian Young, który poinformował o kasacji w social mediach, przemilczał tę kwestię - możemy bezpiecznie założyć, że włodarze platformy nie byli zadowoleni z wyników oglądalności produkcji.



Co ciekawe, ten aktorski remake popularnego włoskiego serialu animowanego przekonał do siebie fanów marki - choć krytycy nie zostawili na tytule suchej nitki, a i widzowie mieli mu sporo do zarzucenia, koniec końców fandom ocenił go pozytywnie. Ortodoksyjni miłośnicy zazwyczaj reagują bardzo negatywnie na odbiegające od oryginału i kiepskie jakościowo ekranizacje, więc mówimy o dość odosobnionym przypadku. Tak czy inaczej, grono wiernych widzów okazało się zbyt wąskie, by Netflix zdecydował się kontynuować realizację serii.