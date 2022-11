Reżyser "Dahmera" mówi, że na planie zdarzało mu się płakać

Nie mam szczerze mówiąc zdania na ten temat, prócz tego, że bardzo bym chciał, aby istniał świat, w którym [matka Tony'ego] mogłaba to przeżyć bez bólu (...) Chcieliśmy, aby jego [Tony'ego] historia przemawiała do widzów. I to chyba się udało. Jestem dumny z tego, co osiągnęliśmy, nie tylko dla niego, ale też społeczności głuchoniemych.