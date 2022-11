Odważniej, goręcej i zabawniej. Nowy sezon "Białego lotosu" będzie hitem

Między bohaterami nowego sezonu "Białego lotosu" aż iskrzy. Bardzo ciekawi mnie wątek dwóch par, którzy razem postanowili wypocząć na Sycylii: Daphne (Meghann Fahy) i Camerona (Theo James) oraz Harper (Aubrey Plaza) i Ethana (Will Sharpe). Ci ostatni przyjeżdżają na zaproszenie tych pierwszych i są zupełnie inni od swoich znajomych. Grzeczni, zachowawczy, oglądąjący na co dzień dokumenty i nieobojętni na losy współczesnego świata. Tymczasem Daphne i Cameron to totalne ich przeciwieństwo: spontaniczni, weseli, cieszący się życiem i niespecjalnie przywiązujący wagę do tego, co dzieje się na świecie. Połączenie rozmów tych dwóch par daje wybuchowy i seksowny koktajl, co jest bardzo widoczne na ekranie. Ciekawie zapowiada się również wątek rodziny Di Grasso. Z pierwszych dialogów można wywnioskować, że w tej rodzinie nie brakuje tajemnic i sekretów, a flirtujący z młodszymi kobietami senior rodziny Bert ( F. Murray Abraham) wywinie w serialu niejeden numer. Jennifer Coolidge w roli Tanyi jest fantastyczna i zabawna. Wystarczy dosłownie kilka gestów i słów jej bohaterki, aby skutecznie rozbawić widzów.