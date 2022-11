No dobra: to wygląda olśniewająco. "Avatar: Istota wody" na wspaniałym zwiastunie

Trudno przewidzieć, jak bardzo "Avatar: Istota wody" zbliży się do sukcesu części pierwszej, czyli najlepiej zarabiającego filmu w historii kina. Choć mogłoby się wydawać, że za sprawą wtórnej historii "jedynki" i zbyt dużego odstępu czasu współcześni widzowie nie będą tak bardzo zainteresowani kontynuacją, to przecież dotychczasowe teasery cieszyły się olbrzymią popularnością.



Nadchodzący, ponad trzygodzinny blockbuster z pewnością zarobi pokaźną sumkę. I choć sam podchodziłem do tej premiery dość sceptycznie, zwracając uwagę na fakt, że tym razem nie ma co liczyć na rewolucję w zakresie CGI, nowy, pełny zwiastun sprawił, że wcale już nie jestem tego taki pewny. Ta zapowiedź prezentuje się absolutnie obłędnie i zostawia daleko w tyle efekty wizualne konkurencji, o tej superbohaterskiej nie wspominając.