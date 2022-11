Coś dla tych, którzy lubią ironiczne poczucie humoru. "The Windsors" to komediowa opera mydlana, w dość ironiczny sposób opowiadająca o perypetiach rodziny królewskiej. Konwencja przerysowanej soap opera szczególnie może spodobać się tym, którzy mają już dość zbyt poważnego traktowania wszystkiego, co dotyczy rodziny królewskiej. Warto dodać, że występujący w roli Karola Harry Enfield zdobył w 2017 roku nominację do Nagrody Telewizyjnej Akademii Brytyjskiej w kategorii najlepszy aktor w programie komediowym. "The Windsors" doczekał się trzech sezonów.