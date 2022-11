Martin oczekiwał, że akcja "Rodu smoka" rozpocznie się dekady wcześniej. Co jeszcze chciał pokazać w serialu?

Inna opcja, o której dyskutowaliśmy, była moją ulubioną - ale nie podobała się nikomu poza mną. Zacząbym to wszystko znacznie wcześniej. Zacząłbym to 40 lat wcześniej - od odcinka, który nazwałbym "Spadkobierca i rezerwowy". Dwaj synowie Jaehaerysa, Aemon i Baelon, żyją i widzimy ich przyjaźń, ale także rywalizację między dwiema stronami wielkiego rodu. Potem Aemon ginie w wypadku, gdy kusznik z Myrish przypadkowo strzela do niego na Tarth, a wtedy Jaehaerys musi zdecydować, kto zostanie nowym spadkobiercą. Czy będzie to córka syna, który właśnie zmarł, czy drugi syn, który ma własne dzieci i jest mężczyzną, podczas gdy ona jest nastolatką? Można by pokazać to wszystko, ale to byłoby dodatkowe 40 lat i jeszcze więcej skoków w czasie i zmian obsady. Byłem jedynym, który był tym pomysłem naprawdę zachwycony.