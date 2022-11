Najlepsze filmy na Wszystkich Świętych i Zaduszki. Co obejrzeć 1 i 2 listopada?

Tego filmu nie mogło zabraknąć w zestawieniu. "Wszyscy Święci" to polski film z 2022 r. w reżyserii Andrzeja Barańskiego, zaliczany do cyklu "Święta polskie". Akcja rozgrywa się 1 listopada i roztacza przed widzem bardzo tradycyjny obraz polskiego święta zmarłych. Jest więc wizyta 80-letniej bohaterki Marii na Powązkach, która staje się punktem wyjścia do rozważań na temat pogmatwanych polskich losów oraz refleksji nad przemijaniem. Maria pragnie uporządkować swoje sprawy i wyjaśnić wszystko, co dotyczy życia jej własnego i jej dorosłych dzieci. A koleje jej losu naznaczone są wydarzeniami, które nie poddają się jednoznacznej ocenie moralnej. Znakomite kreacje aktorów starszego pokolenia, stonowana, pełna zadumy atmosfera to ogromne zalety tego filmu. Polecamy.