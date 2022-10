Z "Wiedźmina" do "Rodu smoka". Henry Cavill zagra w hicie HBO Max?

Czy odejście Henry'ego Cavilla z serialu "Wiedźmin" to przypadek? Dla wielu fanów - nie. Szokująca informacja o pożegnaniu się aktora z rolą Geralta otworzyła worek spekulacji na temat dołączenia Cavilla do obsady drugiego sezonu "Rodu smoka". Sam aktor odniósł się do plotek w rozmowie z Joshem Horowitzem z MTV.