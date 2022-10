Henry Cavill rezygnuje z "Wiedźmina". Fani chcą zbojkotować serial

Niech przywrócą Cavilla, bo zbojkotujemy serial, Nie zastępujcie Henry'ego Cavilla! On jest Geraltem! Zna tę postać lepiej niż ktokolwiek inny, Bez obrazy dla Liama Hemswortha, ale muszę przyznać, że nie interesuje mnie ten serial bez Henry'ego Cavilla. Był idealny w tej roli. Bardzo szkoda - czytamy wśród licznych komentarzy na Twitterze. Absolutnie nie, Nie ma Henry'ego, to nie oglądam, Czy wy jesteście szaleni? Henry był idealnym Geraltem. Zabijacie ten serial, proszę, powiedzcie, że to żart

- grzmią z kolei fani na Instagramie serialu.